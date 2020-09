OTSEBLOGI JA FOTOD | Tallinna Ironman: Kivioja sai poolpika distantsi debüüdil kolmanda koha, võidutsesid Taani ja Suurbritannia proffid

Tallinna Ironman 2020

Naiste esikolmik oli Laura Jalasto (9:44.04), Anna Weinhardt (9:46.25) ja Johanna Lahikainen (9:49.08).

Järgmiste eestlastana lõpetavad Timmo Jeret (8. koht) ja Rauno Pikkor (10.). Meie parim ultratiatleet Rait Ratasepp on 26. (aeg 9:05.21).

Esimese eestlasena on finišis Kaspar Loog. Tema on kuues ajaga 8:47.21.

Soomlane Toni Pystö on esimesena finišis ajaga 08:32.39. Kiireim oli aga norralane Jon Sæverås Breivold (8:27.44) vanuserühmas 25-29.

Ka Rait Ratasepa GPS-i seade mängib aeg-ajalt mäkra. Igatahes tuli ta jooksudistantsi 10,7 km vaheajast läbi ajaga 6:53.49. Ratasepa lõppaeg peaks tulema pisut üle üheksa tunni. Märt Avandi on veel rattarajal, aga selle lõpuni on tal vaid loetud kilomeetrid.

Meeste Ironmani liidrina jätkaval soomlasel Toni Pystö on finišini umbes veel tund. Jooksudistantsi 22,2 kilomeetril oli tema edu briti John Thelwelli ees ligi viis minutit. Eestlastest jahivad kolmandat kohta Timmo Jeret ja Rauno Pikkor, mõlema kaotus Pystole kõigub 16-18 minuti vahel. Natuke on ajavõtuga probleeme, kõik eestlaste vaheajad pole puhtalt läbi tulnud.

Meeste Ironmani juhib enne 42,195 km pikkust jooksu soomlane Toni Pystö, kelle aeg on 5:22.22. Edu briti John Dhelwelli ees on 4.21. Eestlastest on Timmo Jeret kaheksas (+18.14).

Teateid rajalt: viimastel aastatel ka täispikki triatlone läbinud näitleja Raivo E. Tamm tegi seekord kaasa poolpikal distantsil. Ajaks sai ta 6:30.55 ja koht on 551.

Naiste poolpika distantsi võitis kogu võistlust valitsenud britt Katrina Matthews ajaga 4:08.14. Ta edestas taanlannat Maja-Stage Nielsenit viie minutiga. Kolmandaks tulnud Kaidi Kivioja (pildil) sai oma poolpika triatloni debüüdil kolmanda koha (+8.35).

Meestest triumfeeris poolpikal distantsil taanlane Daniel Bakkegard, ta sai ajaks 3:40.08. Teiseks tuli kolmekordne maailmameister Sebastian Kienle (Saksamaa, +1.46). Eestlastest oli parim Kevin Vabaorg, kes sai 10. koha (+13.09).

Täispikal distantsil osalejad on juba paarkümmend kilomeetrit rattaga sõita saanud. Eesti kuulsustest on Rait Ratasepp 3,8 km ujumise järel 359. ja Märt Avandi 493. kohal.

Naiste poolpikal distantsil on rattasõidu järel ees endiselt Katrina Matthews, Kaidi Kivioja on kolmas. Eestlanna kaotab liidrile juba ligi seitsme minutiga.

Poolpikal (70.3) distantsil juhib meestest rattasõidu järel taanlane Daniel Bakkegard, kolmekordne maailmameister Sebastian Kienle (Saksamaa) on 15-sekundilise kaotusega kolmas. Ees ootan 21,1 km jooksu.

Ironman 70.3 distantsi meeste liider on 33,7 km rattasõidu järel sakslane Andreas Dreitz, parima eestlasena on Kevin Vabaorg seitsmes (+1.36). Naistest juhib britt Katrina Matthews, Kaidi Kivioja on kolmas (+1.38). 70.3 distantsi rattasõidu pikkus on 90 km.

Tere hommikust! Tallinna Ironmani täispika distantsi triatleedid on juba 25 minutit Harku järve vees sulistanud. Poolpika distantsi osalejad on rattarajal.