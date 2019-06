LAUPÄEVAL DELFI TV-s | IRONMAN 70.3 Otepää võistlusel stardivad mitmed tuntud eestlased

IRONMAN 70.3 Otepää võistlusele on registreerunud 1200 osalejat, kelle hulgas ka 110 kolmeliikmelist meeskonda, seega on osalejaid peaaegu poole rohkem kui eelmisel aastal. Kõige rohkem, ligi 2/3 osalejatest on Eestist, järgmisena on esindatud Soome ja kokku on võistlejaid 38st riigist. Teiste hulgas võistlevad näiteks ka Dominikaani Vabariigi, Etioopia, Maroko, Kasahstani ja India esindajad.

IRONMANi sarja Eesti võistluste peakorraldaja Ain-Alar Juhanson: “Mul on siiralt hea meel, et nii paljud inimesed on leidnud oma tee triatlonini ja tulevad Otepääle võistlema. Korralduse poolest tähendab see muidugi suuremat vastutust, aga olen kindel, et tänu kogenud meeskonnale ja suurele hulgale vabatahtlikele suudame osalejatele pakkuda maailmaklassi kogemust.”

IRONMAN 70.3 Otepää hea eeskuju projektis osaleva Swedbank Eestis juhi Robert Kiti jaoks oli 9. juunil toimunud Paide triatlon esimene triatlonivõistlus ja ühtlasi peaproov Otepääks. Robert Kitt: “Triatlon on eesmärgina raske aga motiveeriv. Olen alates sügisest selleks treeninud ja loodan endale ning teistele näidata, et triatloni suudab läbida peaaegu igaüks, kes selle endale eesmärgiks

võtab ning selle nimel vaeva näeb. Stardis näeme!”