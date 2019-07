KAART | Ironmani võistlus toob nädalavahetusel Tallinnas ja Harjumaal suured liiklusmuudatused

IRONMAN Tallinna peakorraldaja Ain-Alar Juhanson: “Oleme võistlust korraldades arvestanud eelmise aasta tagasisidega ja püüdnud kitsaskohti vältida. Fookuses on nii raja turvalisus võistlejate jaoks kui ka see, et linnakodanike igapäevatoimetusi minimaalselt häirida.”

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev: “See on väga suur ja oluline võistlus nii Eesti kui Tallinna jaoks. Arusaadavalt kaasnevad sellega ka ebamugavused kohalike elanike jaoks, aga need ei ole väga suured. Usun, et kas, mida linna IRONMANi võistlusest saab on seda väärt ja soovitan linnaelanikel varuda kannatlikkust.”

3.-4. augustil tasub Tallinnas ja lähiümbruses liiklemisel olla tähelepanelik, sest võistlustega seoses on piiratud nii parkimist, autoliiklust kui muudetud ka ühistranspordi sõidugraafikuid. Radade ületuseks tuleb paiguti ooteajaga arvestada ka jalakäijatel. Korraldajad kinnitavad, et kõik elanikud pääsevad kindlasti koju ja ka kodudest välja liikuma, siiski palutakse arvestada võimaliku ooteajaga ning järgida liiklusreguleerijate märguandeid (võimalik lisaooteaeg kuni 30 minutit). Ratta- ja jooksudistantsil korraldavad liiklust litsentseeritud reguleerijad. Elanikud, operatiivautod ja kohalike asutuste transport lastakse läbi reguleerijate hinnangu alusel olukorrale ning tehtud otsustele ja märguannetele. Liiklus avatakse operatiivselt kohe pärast võistlusdistantsi lõppu ja liikluskorraldusvahendite eemaldamist.