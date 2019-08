IRONMAN Tallinna osalejad teevad maakerale peale rohkem kui viis ringi

Selleks, et nädalavahetusel triatlonil osalevad sportlased saaksid üritust nautida, annab oma panuse ligi 1000 vabatahtlikku ja professionaalset liiklusreguleerijat. Selleks, et ujujatel oleks 3,8 kilomeetri läbimine turvaline on kohal 82 päästjat, 6 mootorpaati, 4 jetti ning 51 süsta ja SUP-i lauda.

Ligi 180 kilomeetrisel rattarajal on abis üle 200 vabatahtlikku ja kolm tehnikut mootorratastega. Kokku kaheksas toidupunktis pannakse välja 150 kilo banaane, 120 kilo apelsine, neli 10-liitrist soolakurkide tünni, 5000 liitrit spordijooki, 3000 liitrit vett.

42,2 kilomeetrisel jooksurajal on kokku 400 erinevate ülesannetega vabatahtlikku, kellest 100 tegelevad rajal turvalisuse tagamisega. Jooksurajal pannakse võistlejatele välja 100 kg spordijoogi pulbrit 11 000 liitrit vett, 12 000 spordigeeli, 300 kilo banaane ja 180 kilo apelsine.

Kokku on sportlastele varutud kuus merekonteineri täit sööki ja jooki, millest 750 kilo puuvilju ja 19 tuhat liitrit vedelikku.