Homme algavad Ironmani võistlused toovad Tallinnasse ligi 1500 spordisõpra

Laupäeval, 3. augustil toimuvale IRONMAN Tallinna võistlusele on registreerunud 1089 osalejat. Teiste hulgas stardivad ka Kalev Kruus, Hannes Hermaküla ja Raivo E. Tamm.

IRONMAN Tallinna võistlusele on registreerunud 916 individuaalset osalejat ja 61 kolmeliikmelist meeskonda. Kõige rohkem osalejaid on Eestist (282), järgmisena on esindatud Soome, Suurbritannia, Venemaa ja Hiina. Kokku on võistlejaid 50 riigist. Teiste hulgas võistlevad näiteks ka Korea, Maroko, Argentiina, Saudi Araabia ja India esindajad.

IRONMANi sarja Eesti võistluste peakorraldaja Ain-Alar Juhanson: “IRONMANi korraldamine on suur vastutus ja keeruline ülesanne, siiski julgen öelda, et oleme korraldajate poolt andnud endast parima ja valmis seda võistlust kõrgel tasemel läbi viima. Ootame kõiki linlasi võistlejatele kaasa

elama!”