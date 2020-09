FOTOD JA BLOGI | Tallinna Ironmani võit läks Norrasse, Märt Avandi läbis esimese täispika Ironmani: "Rajal olek on ränk piin"

Meestest tuli teisele kohale Toni Pystö Soomest ajaga 8:32:39 ja kolmandale John Thelwell Suurbritanniast ajaga 8:34:32. Naistest tuli teisele kohale Anna Weinhardt Hungarist ajaga 9.46.25 ja kolmandale Johanna Lahikainen Soomest ajaga 9.49.08.

Omavahel võttis mõõtu ka 28 kolmeliikmelist meeskonda, kellest osutus kiireimaks Team Enervit Estonia meeskond koosseisus Wade Stokes, Evgeni Nikolaevski ja Leivo Sepp. Distantsi läbimiseks kulus neil 08.24.25.

Tänane täispikk IRONMANi võistlus oli ühtlasi ka Eesti meistrivõistluste etapp. EMV arvestuses naiste esikolmikusse kuuluvad Ursel Velve, Kadri Possul ja Jane Oidekivi. Meeste esikolmiku moodustavad Kaspar Loog, Timmo Jeret ja Rauno Pikkor.

Ajaga 9.05.21 lõpetas Rait Ratasepp. Oma esimese täispika IRONMANi läbisid ka Märt Avandi ajaga 11.38.30, Martin Veisman ajaga 11.35.27 ja Robert Kitt ajaga 13.20.18.

IRONMANi hea eeskuju projektis osalev Martin Veisman kommenteeris vahetult pärast lõpetamist: “Ujumine oli rets, ratta esimesel poolel läks käima ja jooks oli mõnus. Nüüd jõuab vaikselt kohale, et ma olengi RAUDMEES! Suur tänu seda kõike korraldamast, vabatahtlikud on fantastilised. Kõik inimesed, kes kaasa elasid, te ei kujuta ettegi, et isegi kui natukene hüüad või plaksutad, siis see annab nii palju juurde! Jooksurajal muidu mõtlesin, et täna õhtul võiks süüa ribi ja võtta ühe hea õlle.”

Näitleja Märt Avandi: “See, mis toimub rajal ja see, mis toimub pärast on nagu öö ja päev. Nii erinevad kui saavad üldse olla. Rajal olek on jube, see on ränk piin. Kui sa targat ei tegutse, siis see karistab ära. Peaaegu sain ka rattarajal karistada, alustasin liiga kiiresti, aga õnneks tuli mõistus pähe ja tõmbasin natukene tagasi ja tuli jõud ka tagasi. Aga praegu, ei ole kõrvale panna midagi sama emotsionaalset - kui siis vaid lapse sünd ja abiellumine.”

IRONMAN Tallinna võistlus algas täna varahommikul kell 6.30 Harku järve rannas. IRONMAN Tallinna autasustamine toimub homme, 6. septembril kell 14 Noblessneri kvartalis Krusensterni väljakul. Vanusegruppide võitjatele jagatakse 40 pääset IRONMAN Maailmameistrivõistlustele Kailua-Konas Havail järgmise aasta sügisel.

Täna toimunud IRONMAN 70.3 Tallinnal tuli meestest esikohale Daniel Baekkegard Taanist ajaga 3.40.08 ja naistest Katrina Matthews Suurbritanniast ajaga 4.08.14. Eestlastest olid parimad kolmandale kohale tulnud Kaidi Kivioja ajaga 4.16.50 ja Kevin Vabaorg ajaga 03.53.17.

Meeste PRO eliitgrupi esikolmik on Daniel Baekkegard Taanist ajaga 3.40.08, teine Sebastian Kienle Saksamaalt ajaga 03.41.54 ja kolmas Andreas Dreitz Saksamaalt ajaga 03.43.52. Daniel Baekkegard väljus ujudes esimesena veest ja hoidis oma liidripositsiooni terve võistluse vältel.

Naiste PRO eliitgrupi esikolmik on Katrina Matthews Suurbritanniast ajaga 4.08.14, teine Maja Stage-Nielsen Taanist ajaga 4.13.15 ja kolmas Kaidi Kivioja ajaga 4.16.50.

Omavahel võttis mõõtu ka 71 kolmeliikmelist meeskonda, kellest osutus kiireimaks Tripassion Triatloniklubi tiim koosseisus Martin Liivamägi, Vidrik Vaiksaar ja Karel Hussar. Distantsi läbimiseks kulus neil 3.47.01.

Võitja Daniel Baekkegard lausus pärast finišeerimist: “Oli imeline saada võimalus sel aastal veel üks võistlus teha ja see ka võita. Rattarada oli väga kiire, jooksurada pöörete tõttu keeruline. Eestlased on olnud äärmiselt külalislahked ja korraldus väga hea. Järgmisel aasta tagasi tiitlit kaitsma tulla on kindlasti minu soovinimekirjas.”

Tallinna Ironman 2020 https://sport.delfi.ee/news/triatlon/ironman/elu-kiireima-triatloni-teinud-ratasepp-krambid-segasid-aga-jooksin-end-taiega-tuhjaks?id=90958805 Oma esimese täispika IRONMANi läbis ka Märt Avandi ajaga 11.38.30. Naiste esikolmik oli Laura Jalasto (9:44.04), Anna Weinhardt (9:46.25) ja Johanna Lahikainen (9:49.08). Järgmiste eestlastana lõpetavad Timmo Jeret (8. koht) ja Rauno Pikkor (10.). Meie parim ultratiatleet Rait Ratasepp on 26. (aeg 9:05.21). Esimese eestlasena on finišis Kaspar Loog. Tema on kuues ajaga 8:47.21. Soomlane Toni Pystö on esimesena finišis ajaga 08:32.39. Kiireim oli aga norralane Jon Sæverås Breivold (8:27.44) vanuserühmas 25-29. Ka Rait Ratasepa GPS-i seade mängib aeg-ajalt mäkra. Igatahes tuli ta jooksudistantsi 10,7 km vaheajast läbi ajaga 6:53.49. Ratasepa lõppaeg peaks tulema pisut üle üheksa tunni. Märt Avandi on veel rattarajal, aga selle lõpuni on tal vaid loetud kilomeetrid. Meeste Ironmani liidrina jätkaval soomlasel Toni Pystö on finišini umbes veel tund. Jooksudistantsi 22,2 kilomeetril oli tema edu briti John Thelwelli ees ligi viis minutit. Eestlastest jahivad kolmandat kohta Timmo Jeret ja Rauno Pikkor, mõlema kaotus Pystole kõigub 16-18 minuti vahel. Natuke on ajavõtuga probleeme, kõik eestlaste vaheajad pole puhtalt läbi tulnud. https://sport.delfi.ee/news/triatlon/ironman/uue-kogemuse-saanud-kaidi-kivioja-olekski-liiga-ilus-muinasjutt-kui-oleksin-kohe-voitnud?id=90956241 Meeste Ironmani juhib enne 42,195 km pikkust jooksu soomlane Toni Pystö, kelle aeg on 5:22.22. Edu briti John Dhelwelli ees on 4.21. Eestlastest on Timmo Jeret kaheksas (+18.14). Teateid rajalt: viimastel aastatel ka täispikki triatlone läbinud näitleja Raivo E. Tamm tegi seekord kaasa poolpikal distantsil. Ajaks sai ta 6:30.55 ja koht on 551. Naiste poolpika distantsi võitis kogu võistlust valitsenud britt Katrina Matthews ajaga 4:08.14. Ta edestas taanlannat Maja-Stage Nielsenit viie minutiga. Kolmandaks tulnud Kaidi Kivioja (pildil) sai oma poolpika triatloni debüüdil kolmanda koha (+8.35). Meestest triumfeeris poolpikal distantsil taanlane Daniel Bakkegard, ta sai ajaks 3:40.08. Teiseks tuli kolmekordne maailmameister Sebastian Kienle (Saksamaa, +1.46). Eestlastest oli parim Kevin Vabaorg, kes sai 10. koha (+13.09). Täispikal distantsil osalejad on juba paarkümmend kilomeetrit rattaga sõita saanud. Eesti kuulsustest on Rait Ratasepp 3,8 km ujumise järel 359. ja Märt Avandi 493. kohal. Naiste poolpikal distantsil on rattasõidu järel ees endiselt Katrina Matthews, Kaidi Kivioja on kolmas. Eestlanna kaotab liidrile juba ligi seitsme minutiga. Poolpikal (70.3) distantsil juhib meestest rattasõidu järel taanlane Daniel Bakkegard, kolmekordne maailmameister Sebastian Kienle (Saksamaa) on 15-sekundilise kaotusega kolmas. Ees ootan 21,1 km jooksu. Ironman 70.3 distantsi meeste liider on 33,7 km rattasõidu järel sakslane Andreas Dreitz, parima eestlasena on Kevin Vabaorg seitsmes (+1.36). Naistest juhib britt Katrina Matthews, Kaidi Kivioja on kolmas (+1.38). 70.3 distantsi rattasõidu pikkus on 90 km. Tere hommikust! Tallinna Ironmani täispika distantsi triatleedid on juba 25 minutit Harku järve vees sulistanud. Poolpika distantsi osalejad on rattarajal.