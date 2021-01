Elu esimeseks triatloniks treeniv Taavi Rõivas: ma pole julgenud Jürgen Ligile veel seda öelda

Varasemalt on Rõivas tegelenud eeskätt jooksmisega ning saavutanud sealjuures maratonidel märkimisväärseid tulemusi. Küll tunnistab Rõivas Kalev Kruusile antud intervjuus, et viimastel aastatel on sport jäänud unarusse ning ujumine ja rattasõit tahavad enne suurvõistlust kõvasti harjutamist.

Möödunud aasta lõpul poliitikaga lõpparve teinud Taavi Rõivas töötab täna erasektoris, isesõitvaid autosid tootva Auve Techi juures. Tiheda töögraafiku ja pere kõrvalt otsustas Rõivas siiski vastu võtta väljakutse hakata Hea Eeskuju Saadikuks ning osaleda IRONMAN 70.3 Tallinn suurvõistlusel. Teda hakkab treenima kogenud triatleet ja treener Ain-Alar Juhanson, kelle kinnitusel on Rõivasel tugevad eeldused triatloniga tegelemiseks.

Rõivas on olnud aktiivne harrastussportlasena ning ka pingelist peaministriametit pidades võis teda sageli näha jooksurajal. „Kokku olen läbinud kolm täispikka maratoni, kus parima tulemuse (3:46) saavutasin 2013. aastal Valencias. Seni on viimaseks suurvõistluseks jäänud 2014. aasta Tallinna maraton, kus tulemus oli juba pisut kehvem,“ nendib Rõivas, kelle sõnul oli pingelise peaministriameti ning sellega kaasnevate lähetuste kõrvalt keerulisem treenimiseks piisavalt aega leida.

Jooksmisega on seega Rõivas sinapeal, kuid triatloni puhul tekitavad kõhedust pikad distantsid jalgrattal ja ujumises. „Jalgrattaga olen sõitnud omajagu. Oma esimesest õppelaenust lõviosa investeerisingi korralikku maastikurattasse, millega sõitsin mitmeid maratone. Samas maanteeratast olen ma proovinud vaid ühel korral ning sellega tahavad sõidutehnika ja ohutus kõvasti harjutamist,“ ütles Rõivas.

Mis puudutab ujumist, siis siinkohal ei kannata Rõivase sõnul ta tehnika mingisugust kriitikat. „Ma pole kunagi ujumisega spordi mõttes tegelenud – ainult vabaaja suplus. Seega pea kahekilomeetrine distants vees tundub esialgu aukartustäratav, et mitte öelda hirmus,“ nendib Rõivas. Treener Ain-Alar Juhanson samas ei näe, et ujumine võiks takistuseks kujuneda. „Jooksjana on Taavil kestvusalade jaoks hea platvorm ning 8 kuud on piisav, et ujumine selgeks saada. Lisaks - erinevalt paljudest inimestest pole Taavil veehirmu, mistõttu ma ei näe siin mingeid takistusi,“ kinnitas Juhanson.