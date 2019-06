WTA tenniseekspert: otsustavaks saab, kuidas Martic Kanepi jõuga toime tuleb

"Usun, et sellest tuleb raske mäng, tore kontrast erinevate mängustiilide vahel. Petra Martic on siin 31. asetus ja mängib praegu enda elu parimat liivatennist. Ta on sel hooajal tuuril kõige rohkem võite liival saanud, mis näitab, et ta on sel väljakul väga-väga hea olnud – ta võitis just enda esimese WTA turniiri mõned nädalad tagasi Istanbulis," rääkis Nguyen, vahendab ERR Sport.

"Kindlasti on ta väga raske vastane ja tal on palju enesekindlust pärast Karolina Pliškova alistamist. Seega, jah, Petra Martic on raske vastane, aga oleme kõik näinud, kuidas Kaia teeb, mida Kaia teeb – hoiab pea maas ja lihtsalt lajatab palli nii kõvasti kui suudab. Aga sõltub ka päevast, tingimustest ja enesetundest, kas pall maandub sisse nii tihti kui on vaja," arutles ekspert.

"Usun, et kõige otsustavam on, kuidas Martic Kanepi jõuga toime tuleb ja kas ta suudab enda mitmekülgset mängu näidata – lõigatud löögid, tilkpallid, et pall Kaia löögitsoonist välja saada," jätkas Nguyen. "Kanepi puhul on serv väga tähtis - ta peab servi hästi lööma ja enda pallingugeime kiiresti ja kerge vaevaga võitma, eriti mängu alguses."