Wozniacki kohtub karjääri viimases matšis Serena Williamsiga

Üritus kannab nime "The Final One 2020" ning leiab Kopenhaageni Royal Arenal aset 18. mail.

"Ta on meile au ja kuulsust toonud ning me austame tema fantastilist karjääri parima hüvastijätumatšiga - täpselt sellisega, nagu üks tõeline legend väärib," seisab ürituse pressiteates.

29-aastane Wozniacki, kes on profikarussellil tiirelnud alates 2005. aastast, teatas hiljuti, et lõpetab karjääri pärast 2020. aasta Australian Openit.

"Olen professionaalset tennist mänginud alatest 15. eluaastast. Olen selle ajaga kogenud oma elu esimest hiilgavat peatükki. 30 WTA turniirivõitu, maailma esinumber 71 nädalat, WTA finaalturniiri esikoht, kolmed olümpiamängud, kus sain avatseremoonial kanda ka Taani lippu ja 2018. aasta Australian Openi võit. Olen juba saavutanud kõik, millest olen osanud unistada," teatas Wozniacki sotsiaalmeedias.

"Olen saanud tenniseväljakutel kõike seda ellu viia, millest olen unistanud. Olen endale alati kinnitanud, et kui see lahkumise aeg kätte jõuab, siis on palju muud põnevat peale tennise, mida tahaksin teha."