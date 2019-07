Wimbledonis langesid meeste viies ja kuues reket, 15-aastane ameeriklanna korraldas järjekordse sensatsiooni!

"Ausalt öeldes ma ei tea, kuidas end tundma peaksin. Nutsin elus esimest korda pärast võidetud matši. Ma ei oska oma tundeid kirjeldada," ütles avatud ajastu (Open Era) noorima mängijana Wimbledoni põhitabelisse Gauff BBC-le.

"Pidin end rahulikuks sundima ja meenutma endale, et jooned on samad, väljak on sama suur. Venus ütles mulle pärast matši, et ma edasi paneks, soovis edu ja ma tänasin teda kõige eest, mis ta on teinud. Ütlesin talle, mida olen alati tahtnud öelda: et ta on olnud minu inspiratsioon. Ma ei oleks uskunud, et see juhtub. Ma elan sõna otseses mõttes unistustes!"

Teises ringis kohtub Gauff Sabalenka konkurentsist lülitanud slovakitari Magdalena Rõbarikovaga (WTA 139.).

15-aastane Cori Gauff alistas 39-aastase Venus Williamsi Foto: AFP/SCANPIX