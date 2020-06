Wimbledoni valitsev tšempion loobub US Openil osalemisest

Halep kavatseb tänavu osaleda vaid Euroopa jõuproovidel, mille hulka kuulub ka French Open. New Yorgis peetavale US Openile ja Aasia tippturniiridele rumeenlanna koroonaviiruse ohu tõttu minna ei kavatse.

Ka Halepi treener Darren Cahill oli varasemalt arvamust avaldanud, et rumeenlanna ei soovi US Openil osaleda. Peamine põhjus on USA tippturniiril kehtestatud ranged erimeetmed.

"Simona vaatepunktist peab ta Rumeeniast New Yorki jõudes veetma neli nädalat ühes hotellis ja ta saab kaasa võtta vaid ühe inimese," rääkis Cahill. "Tavaliselt on sul kaasas ka füsioterapeut, trennikaaslane, peatreener ja vahest veel juhendaja või paar."

28-aastane Halep võitis mullu Wimbledoni ja aasta varem French Openi. US Openil on siiani tema laeks jäänud poolfinaal.

Tänavune US Open algab ilmselt 31. augustil, Frech Open stardib septembri lõpus.