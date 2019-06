Wimbledoni segpaarismänguks partnerit otsiv Murray on juba mitmelt naiselt korvi saanud

Šotlane avaldas, et on mitmelt naismängijalt "korvi saanud". "Paljud tulevad meelde," muigas ta kõiki nimesid avaldamata. "Ma küsisin üksikmängijate käest, kes on juba paarismängu kohustuse võtnud, kuid nad ei tahtnud end kolmeks erinevaks turniiriks siduda. Saan sellest väga hästi aru, sest seda on tõesti palju. Kui sul ambitsioon üksikmängus kaugele jõuda, ei taha sa ilmselt kõiki kolme mänguliiki kaasa teha."

Wimbledoni meeste paarismängus osaleb Murray koos prantslase Pierre-Hugues Herbertiga.

Avalikult on Murrayle "korvi andmist" tunnistanud prantslanna Kristina Mladenovic ja värske maailma esireket, austraallanna Ashleigh Barty. Mladenovic (WTA 48.) nimetas otsust üheks oma karjääri raskeimaks, lisades, et tahab keskenduda üksikmängule ja naiste paarismängule.

Küsimusele, kas ta sooviks endale paarismängu partneriks ühte õdedest Williamsitest, vastas Murray: "Oleksin selleks valmis. Nad on mõlemad suurepärased mängijad, aga ma ei tea, kas nad on nõus mängima. Nad on mõlemad väga hõivatud."

Ühe variandina on Murrayle pakutud ka kahekordse suure slämmi võitja Victoria Azarenkaga kampa löömist. Valgevenelanna jõudis Wimbledonis segapaarismängu finaali mullu koos Murray venna Jamiega.

"Ma pole temaga veel rääkinud, aga tean, et ta mängib juba üksik- ja paarismängu," sõnas Murray.