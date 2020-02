Wilander: Djokovic võib Federeri rekordit juba sel aastal korrata

Šveitsi vanameistri käes on endiselt suure slämmi võitude rekord 20, millele Rafael Nadal jääb alla vaid ühe ja Djokovic kolme tiitliga.

"Seis läheb üha tihedamaks. Kui Novak võidab Australian Openi, tuleb tal tavaliselt hea aasta," ütles rootslane Eurospordi otse-eetris pärast finaali, milles Djokovic oli viiesetilises lahingus alistanud austerlase Dominic Thiemi.

"Seega kas siin võitmine teeb temast favoriidi ka Wimbledonis, kus ta on tiitlikaitsja? Jah, see teeb juba 18. Seejärel oleks ta favoriit ka US Openil - 19! Aasta lõpuks võib meil kaks mängijat olla 20 peal või kaks 19 peal või võidab Novak üldse kõik neli slämmi."

"See on talle tuleviku mõttes tohutu võit. Kaotuse korral oleks tal olnud väga raske enesekindlust taastada ja tagasi tulla. Nüüd aga on uks avatud, et ta saaks hakata ülespoole ronima ning tõusta kõigi aegade parimaks," lisas Wilander.

Järgmist suure slämmi turniiri, French Openit on Djokovic varem võitnud vaid korra, 2016. aastal. Viimased kolm aastat on Pariisis võidutsenud Nadal, kellel on kokku ette näidata 12 Prantsusmaa lahtiste tiitlit.