Võimsa tagasitulekuga ajalugu teinud Dominic Thiem võitis karjääri esimese suure slämmi tiitli

Kohtumist alustas paremini 23-aastane Zverev, kes murdis avasetis kahel korral Thiemi pallingu ning võitis 31 minutit kestnud avaseti 6:2. Ka teist setti alustas Saksamaad esindav tennisist võimsalt, kui ta pääses kiirelt 5:1 ette. Thiem suutis aga seejärel päästa 4 settpalli, vähendades lõpuks kaotusseisu 4:5 peale. Järgmises geimis suutis Zverev oma servi siiski hoida, võites seega teise seti 6:4.

Kolmandat setti alustas taaskord murdega maailma seitsmes number, minnes 2:1 ette. Thiem suutis sedapuhku aga kohe vastata. Sett möödus võrdselt seisuni 4:4, mille järel võitis Thiem kaks geimi järjest ning sai esimese setivõidu kätte. Neljandas setis sai näha üht servimurret, mille Thiem sai kätte 4:3 seisul. Austerlane võitis neljanda seti lõpuks 6:3.

Otsustavas viiendas setis pääses Thiem kohe avageimis murdega ette, kuid Zverev viigistas juba järgmises seisu. Sakslane läks omakorda murdega ette 5:3 seisul, mil ta hakkas servima turniiri võidu nimel. Ta võitis oma pallingugeimis aga kõigest kaks punkti ja lasi Thiemil mängu tagasi tulla. Austerlane võitis seejärel veel kaks geimi järjest ning 6:5 juhtimisel oli tal endal võimalus enda serviga mäng ära otsustada. Seda ta aga ei suutnud ning viies sett läks kiiresse lõppmängu. Kiire lõppmängu kallutas Thiem ikkagi enda kasuks, võites selle 8:6.

Thiemi võidunumbriteks jäid seega 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (6). Finaal kestis kokku neli tundi ja 5 minutit.

"Täitsin oma elu eesmärgi, unistuse, mis mul on olnud aastaid," rääkis Thiem mängu järel. "Pühendasin kogu elu sellele, et võita üks neljast suurest tiitlit. Nüüd on see tehtud. See pole ainult minu saavutus, vaid see kuulub kogu mu meeskonnale ja perekonnale."

27-aastasele austerlasele oli see karjääri neljandaks suure slämmi finaaliks, kuid esimeseks võiduks. US Openil mängis ta aga finaalis esmakordselt. Zverevi jaoks oli tänavune finaal suure slämmi turniiride esimene.

Võimsa tagasituleku teinud Thiem tegi koos sellega US Openi ajalugu. Profitennise ajastul polnud veel ükski mängija suutnud finaalis tulla tagasi kahesetilisest kaotusseisust. Üldse juhtus see viimati 2004. aasta Prantsusmaa lahtistel, kui argentiinlane Gaston Gaudio alistas kaotusseisust 3:2 kaasmaalase Guillermo Coria.