Võimsa tagasituleku teinud Andy Murray lõpetas kaheaastase tiitlipõua

32-aastane šotlane jäi finaalis raskesse seisu, kui kaotas avaseti 3:6 ja jäi ka teises murdega maha 1:3. Sealt aga hakkas Murray tagasitulek. Endine maailma esireket suutis omakorda kaks korda šveitslase servi murda ning võita teise seti 6:4.

Otsustava kolmanda seti võitis šotlane samuti 6:4, seega jäid tema võidunumbriteks kaks tundi ja 28 minutit kestnud kohtumises 3:6, 6:4, 6:4.

Murray triumfi teeb veelgi vägevamaks see, et alles aasta alguses kartis tennisist, et tema karjäär on läbi. Pikalt puusavigastusega hädas olnud Murray käis tänavuse Austraalia lahtiste järel operatsioonil, mis osutus niivõrd edukaks, et ta naases juba suvel võistluskarusselli ning nüüd võttis esimese võidu üksikmängu turniiril enam kui kahe aasta pikkuse pausi järel.

Pisarates Murray sõnas pärast finaali, et tegu on tema karjääri ühe suurima võiduga. "See tähendab mulle väga palju. Viimased aastad on mulle olnud äärmiselt rasked. Ma ei oleks osanud oodatagi, et olen praeguses positsioonis. Olen ülimalt õnnelik."

Murrayt kiitis ka Wawrinka. "On suurepärane näha sind taas tipptasemel mängimas. Meil kõigil on väga hea meel su üle. Mul on küll kahju, et ma kaotasin, aga on tore, et sa oled tagasi."