Võidukas Naomi Osaka ja tema seitse näomaski, millel olid tapetud mustanahaliste nimed

Kaheksandikfinaalis Anett Kontaveidi konkurentsist lükanud Osakale ei saanudki lõpuks keegi vastu. Ka kaks aastat tagasi US Openil triumfeerinud Osaka alistas finaalis 1:6, 6:3, 6:3 kahekordse Austraalia lahtiste võitja Victoria Azarenka Valgevenest. Osaka võiduga samaväärset tähelepanu said jaapanlanna näomaskid, millega ta tõmbas tähelepanu rassilisele ebavõrdsusele. Juba turniirile tulles oli tal kaasas seitsme tapetud mustanahalise nimega maskid ehk jaapanlanna uskus juba enne turniiri, et jõuab finaali välja.