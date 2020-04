VIKTORIIN | Kui hästi tunned meestennisistide suure slämmi rekordeid?

Jaan Martinson reporter RUS

Rafael Nadal, Roger Federer ja Novak Djokovic on küll vägevad ja suured tennisistid, kuid ei oma veel kaugeltki kõiki suure slämmi rekordeid, mis saadaval on. Tee läbi Delfi Spordi viktoriin ja saa teada, mille poole meestel veel püüelda on!