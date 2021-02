Vigastusega kimpus Novak Djokovic sammus Austraalias veerandfinaali: igal teisel turniiril peale suure slämmi oleksin juba loobunud

Djokovic võitis maailma 14. reketi vastu tasavägise avaseti 7:6 (4). Raonicile kuulus aga teine sett numbritega 6:4, viigistades seisu 1:1 peale. Enamat kanadalane Djokovici vastu ei suutnud. Serblane võitis kolmanda seti 6:1 ja neljanda 6:4.

Djokovic on aga reedest saadik olnud hädas kõhuvigastusega. Kõhulihase rebendit kahtlustav maailma esireket otsustas seetõttu laupäevase treeningu sootuks vahele jätta. "Tänaseks mänguks ma ettevalmistust ei teinud. Kasutasin igat tundi selleks, et vigastusest taastuda ning olla võimeline võistlemiseks. Minu füsiotreener on teinud suurepärast tööd."

"Võtan praegu ühe päeva korraga. Igal teisel turniiril peale suure slämmi oleksin juba loobunud," sõnas ta BBC vahendusel. "Ma ei teadnud kuni soojenduse lõpuni kolm tundi enne matši, kas mängin täna või mitte. Soojenduse ajal oli kõik korras. Matši ajal oli olukord nii ja naa. Tervis polnud ideaalne, aga ma ei saa kurta, sest võitsin matši suurepärase mängija vastu."

Ka Djokovici ja Raonici vahelises kohtumises läks vaja arstipausi, kuid seda hoopis kanadalase tõttu. Nimelt vajas tohterdamist kanadalase parem jalg.

Karjääri 300. võidu suure slämmi turniiril teeninud Djokovic läheb veerandfinaalis vastamisi Alexander Zvereviga (ATP 7.). Saksamaad esindav tennisist oli 6:4, 7:6 (5), 6:3 parem Dusan Lajovicist (ATP 27.).

3⃣0⃣0⃣ reasons to 😁@DjokerNole records his 300th Grand Slam match win, defeating Raonic 7-6(4), 4-6, 6-1, 6-4 💥#AusOpen pic.twitter.com/kUyTALlw8s — ATP Tour (@atptour) February 14, 2021