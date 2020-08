Vigastada saanud Naomi Osaka finaalis kaasa lüüa ei saa

Anett Kontaveiti võitnud Osaka alistas Ameerika Ühendriikides toimuva turniiri poolfinaalis Elise Mertensit (WTA 22.) 6:2 ja 7:6 (5). Teises poolfinaalis alistas Victoria Azarenka (WTA 59.) Johanna Konta (WTA 15.) 4:6, 6:4 ja 6:1.

Seni on Osaka ja Azarenka kohtunud tenniseväljakutel kolm korda, millest kahel on võitjana väljunud jaapanlanna.

Otseülekanne algab kell 18:00 Delfi TV vahendusel.

Täiendatud kell 16.43:

Turniiri korraldajate teatel vigastas Osaka vasaku jala põlvekõõlust ning ei saa seega finaalmatšist osa võtta.

"Mul on kahju, et pean tänasest kohtumisest vigastuse tõttu loobuma," teatas Osaka. "Vigastasin eile vasakut põlvekõõlust ning see pole paranenud nii, nagu oleksin lootnud. Tegu on olnud emotsionaalse nädalaga ja tänan kõiki toe eest."

Seega saab kogenud Azarenka karjääri teise Cincinnati turniirivõidu.