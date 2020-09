VIDEOD | Miks Federer omal ajal pääses ja teda ei karistatud sama rangusega nagu nüüd Djokovici?

Djokovic küll vabandas koheselt, kuid see teda ei päästnud. Loomulikult on antud teema jätkuvalt kuum sotsiaalmeedias, kus ühel pool on Djokovici toetajad ja teisel vastased. Djokovici toetajad on nüüd üles otsinud vana video, kus sarnase teo korda saatnud Roger Federer pääses igasuguse karistuseta. Nüüd ongi paljud veendunud, et Federerile kehtivad tennisemaailmas hoopis teistsugused reeglid.

14 aastat tagasi toimunud Austraalia lahtistel meistrivõistlustel tabas Federer palliga pallipoissi. Federeri esimene serv ebaõnnestus ja seejärel lõi ta palli minema. Õnnetul kombel tabas see pallipoissi. Federer pääses toona karistuseta ning ka pallipoiss pööras asja hoopis naljaks.

Djokovici löögile ette jäänud Laura Clark kukkus tabamuse järel pikali ning hoidis kaelast kinni. Djokovici eemaldamise otsus oli kohene.

Nimelt võib reeglite kohaselt mängija eemaldada koheselt turniirilt, kui ta on mingilgi viisil võistlusel teist osapoolt vigastanud ja seda sõltumata sellest, kas vahejuhtum leidis aset tahtmatult või mitte. Djokovic vabandas naiskohtuniku ees ning üritas turniiri kohtunikku ümber veenda, kuid ebaõnnestunult.