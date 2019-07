VIDEO | Wimbledonil kaotanud Briti esinumber astus ajakirjanikuga sõnasõtta: "See on teist lugupidamatu!"

Pärast paari-kolme esimest küsimust pressikonverentsi saalist loetles üks reporteritest Kontale ette mõned olulisemad eksimused, mis inglannale selles matšis saatuslikuks võisid saada, lisades küsimuse: "Kas sa ei arva, et peaksid ka natuke endasse vaatama ja mõtlema, kuidas sa nende suurte punktidega toime tuled? On paslik öelda, et palju oli kinni sinu vastases, aga seal oli ka võtmepunkte, kus sa oleksid võinud teha paremini."

Jahmunud Konta küsisis vastu: "Kas see on sinu professionaalne arvamus?"

Saanud vastuseks, et see on lihtsalt tema kui pealtvaataja ja teiste Wimbledoni peaväljakul viibinute arvamus, jätkas Konta: "Ma ei arva, et te peaksite minu kallal nii karmilt norima. Ma leian, et olen teiega väga avatud olnud. Ma räägin, kuidas ma end seal tundsin. Kui te ei taha mu vastusega leppida või te ei nõustu minuga, siis see on okei. Ma usun endiselt sellesse tennisesse, mida ma mängin. Mul pole teie küsimusele midagi enamat lisada."

Reporter: "Ma küsin lihtsalt sinult kui inimeselt, kes tahab siit edasi liikuda, sellest õppida ja ühel päeval suure slämmi võita."

"Ärge patroniseerige mind," pahandas Konta edasi.

Reporter: "Ma ei patroniseeri sind."

"Ei, ei, te teete seda oma küsimuse esitamise viisiga. Te olete päris lugupidamatu ja patroniseerite mind. Ma olen professionaalne sportlane, kes andis endast parima," lisas Konta.

Sõnasõja lõpetas pressikonverentsi moderaator, kes ütles: "Liigume edasi järgmise küsimuse juurde."

Konta kaotusnumbrid olid 6:7 (5), 1:6. Poolfinaalis läheb Strycova vastamisi Serena Williamsiga. Teises poolfinaalis mängivad Elina Svitolina ja Simona Halep.