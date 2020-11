VIDEO | Wimbledoni finalist murdis paarismängu ajal põlve ristatisideme

31-aastasel sakslannal diagnoositi põlveliigese ristatisidemete rebend ning samal päeval tehti talle juba ka operatsioon.

"See saab olema pikk ja väga raske tagasitee, kuid mul on vedanud, et mind ümbritseb parim arstide meeskond," kirjutas Lisicki sotsiaalmeedias.

Lisicki mängis Wimbledoni finaalis 2013. aastal ning kaotas siis Marion Bartolile. Maailma edetabelis jõudis ta 2012. aastal 12. kohale, kuid hetkel on ta langenud juba seitsmendasse sajasse.