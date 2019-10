VIDEO | Tuline sõnavahetus kahe tipptennisisti vahel. Murray: "Sa teed seda kogu aeg. Jää vait!"

Mehed hakkasid sõimlema pooltevahetuse ajal, kui Murray oli just kolmandas setis 6:5 juhtima läinud. Šotlase sõnul kuulis ta vastast karjumas, kui tema parasjagu äralöögiks valmistus.

"Ma vaatasin suunas, kust hääl tuli. Siis ta ütles mulle: "Ära vahi mind. Miks sa mind vahid?" rääkis Murray hiljem pressikonverentsil. "Ta ütles mulle, et ma hädaldamise lõpetaks, huumori säilitaks ja ütles, et kui mul on pall võrgu kohal, siis ma tean, et ma ei eksi."

"Ma ütlesin, et ma tean, et ma ei löö seda mööda, kuid ma tahtsin teada, kust see hääl tuli. See tuli temalt, mis poleks tohtinud juhtuda. See on reeglite vastane. See segab vastast."

Murray rääkis juhtunust koheselt ka pukikohtunikule Fergus Murphyle, kes aga Fognini karistuseta jättis ja šotlase nurina külmavereliselt kõrvust mööda lasi. Kui Fognini oma pingilt end õigustada püüdis, karjus Murray talle: "Jää vait!"

Veidi varem oli Murray Fogninile öelnud, et itaallane teeb selliseid trikke iga vastasega: "Sa teed seda igas matšis, vahet pole, kellega sa mängid!"