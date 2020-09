VIDEO | Tenniseäss Alexander Zverev emotsionaalses kõnes koroonaviiruse läbi põdenud vanematest: igatsen neid väga

Endiste profimängijate Irina Zvereva ja Alexander Zverevi poeg läks finaalis vastamisi maailma kolmanda numbri Dominic Thiemiga. Saksamaad esindav Zverev võitis küll kaks esimest setti 6:2, 6:4, kuid kaotas kolm järgmist 4:6, 3:6, 6:7 (6).

"Minu vanemad on minuga igal turniiril, kuid nüüd andsid nad enne võistlust positiivse koroonaproovi," rääkis Zverev pärast kaotatud finaali. "Ma igatsen neid. See on väga raske. Usun, et nad on minu elu väga uhked kodus, ehkki kaotasin täna."

Hilisemal pressikonverentsil lisas Zverev, et nüüdseks on ta vanemad viirusest paranenud. "Neil on kõik hästi. See oli aga põhjus, miks neid kohal polnud. Viiendas setis 6:7 kaotada pärast kahesetilist edu pole lihtne. Olin kõne ajal emotsionaalne ning mul oli raskusi sõnade kokku panemisega. Ma ei mäleta ausalt öeldes, mida seal rääkisin. See oli väga keeruline hetk mulle."