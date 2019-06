VIDEO | Täna 26 aastat tagasi: uskumatu comebacki teinud ameeriklanna tõestas French Openil, et tennises on absoluutselt kõik võimalik

Gunnar Leheste Pariis RUS

Mary Joe Fernandez 2013. aasta US Openil intervjueerimas James Blake'i. Foto: AFP/SCANPIX

1993. aasta 1. juunil sündis Prantsusmaa lahtistel meistrivõistlustel spordiaajloo üks suurimaid imesid, kui ameeriklanna Mary Joe Fernandez tuli argentiinlanna Gabriela Sabatini vastu veerandfinaalis võidukana välja 1:6, 1:5 kaotusseisust, tõestades, et spordis ja eriti tennises pole matš läbi enne, kui see on päriselt läbi.