VIDEO | Serena Williamsi sõnum kriitikutele, kes arvavad, et ta peaks suu kinni hoidma ja tennisele keskenduma

Finaalis rumeenlannale Simona Halepile alla jäänud Williams sõnas: "Päev, mil ma lõpetan võrdsuse eest võitlemise, on päev, mil ma olen hauas."

Serena isn't taking a break 🐐😤 pic.twitter.com/Mj1G8KbKhb — Yahoo Sports (@YahooSports) July 13, 2019

Williamsi kõnest sai innustust ka USA naiskonnaga jalgpalli maailmameistriks tulnud Megan Rapinoe, kes teatas NBC vahendusel: "Teate mida? Ma võitlen võrdse palga eest, nii enda kui ka tiimi ja iga inimese nimel, iga päev."

Williamsi üks suurimaid kriitikuid on viimastel päevadel olnud tenniselegend Billie Jean King, kes avaldas Briti ajalehe Metro veergudel arvamust, et 37-aastane Serena peaks oma jõu rakendama rohkem sporti ja intensiivsetesse treeningutesse.

"Tal on äri ajada, tal on laps, ta üritab võidelda soolise võrdsuse nimel, eriti värviliste naiste eest. Mulle meeldiks, kui ta selle kõik kõrvale heidaks. Tal on inimesed, kes nende asjadega töötavad. Ma soovin, et ta pühenduks järgmisel aastal spordile ja ütleks: "Ma pühendun ainult sellele, mis on vajalik mu tennise jaoks, et ma saaks hiljem peeglisse vaadates öelda, et andsin endast kõik ja olla õnnelik."

39 suure slämmi tiitlit (12 üksikmängus, 16 naispaarismängus ja 11 segapaarismängus) võitnud Kingi sõnavõtt oli seda üllatavam, et mõlemad Williamsi õed on organisatsiooni Billie Jean King Leadership Initiative nõunikud. Nimetatud asutus keskendub mitmekesisusele, kaasatusele ja juhtimisele.