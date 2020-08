VIDEO | Serena Williams kaotas maailma 116. reketile, 16-aastane imelaps poolfinaalis

WTA tasemel 967 matši pidanud Williams oli varem edetabeli esisajast väljas asuvale mängijale kaotanud kolm korda ning ükski neist kordadest pole juhutnud viimase kaheksa aasta jooksul. Viimati juhtus selline asi 2012. aasta French Openil, kui Williams jäi alla toonasele maailma 111. reketile Virginie Razzanole.

Kolmanda seti kiires lõppmängus 1:3 taha jäänud Rogers võitis kaheksast viimasest punktist kuus.

Esimest korda alates 2016. aastast poolfinaali pääsenud Rogers ütles pärast mängu kommentaariks: "See on iga lapse unistus, kes teda mängimas näeb, teha midagi sellist. Veidrad asjaolud, aga võit on võit ning ma tean, et kõigil on lihtsalt hea meel uuesti mängida."





Reedel jätkas oma võidumarssi Lexingtonis ka 16-aastane ameeriklanna Cori Gauff (WTA 53.), kes alistas turniiril kaheksandana asetatud tuneeslanna Ons Jabeuri (WTA 39.) 4:6, 6:4, 6:1, olles pärast avaseti kaotust jäänud seisu, kus vaid üks punkt lahutas Jabeuri teisest servimurdest. Oleks Jabeur selle murdepalli ära kasutanud, läinuks ta juba 5:2 juhtima.

Poolfinaalis kohtub Gauff Jennifer Bradyga (WTA 49.), kes alistas 6:1, 6:2 tšehhitari Marie Bouzkova (WTA 48.). Rogersi järgmiseks vastaseks on šveitslanna Jil Teichmann (WTA 63.), kes vajas seitset matšpalli, et teel karjääri esimesse kõvaväljakuturniiri poolfinaali alistada 6:2, 6:4 CiCi Bellis (WTA 302.).