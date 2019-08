VIDEO | Roger Federer sai Cincinnatis üllatuskaotuse maailma 70. reketilt

Kogenud šveitslane jäi üks tund ja kolm minutit kestnud kohtumises tulemusega 3:6, 4:6 alla venelasele Andrei Rublevile (ATP 70.).

"See on täiesti uskumatu tunne, kui mängid sellise legendi nagu Rogeri vastu ja kogu publik on tema poolt lõpuni välja. Loodan ühel päeval midagi sarnast kogeda," sõnas Rublev pärast kohtumist. "Proovisin anda endast parima. Sisendasin lihtsalt endale, et pean iga punkti lõpuni mängima."

21-aastane Rublev kohtub veerandfinaalis kaasmaalasest maailma 8. reketi Daniil Medvedeviga.