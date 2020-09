VIDEO | Reketi lõhkumise eest hoiatuse saanud Djokovic mängib täna Roomas turniirivõidu ja rekordi peale

Djokovic mängis eilses poolfinaalis üle norralase Casper Ruudi 7:5, 6:3, Schwartzman oli 6:4, 5:7, 7:6 (4) parem kanadalasest Denis Shapovalovist.

Serblasest maailma esireketi finaalipääsust enam on viimastel päevadel maailma meedias tähelepanu saanud tema järjekordne vihapurse. Mäletatavasti eemaldati Djokovic skandaalselt US Openi suure slämmi turniirilt, kuna ta oli kaheksandikfinaalmängus hooletusest vigastanud joonekohtunikku.

Veerandfinaalmängus sakslase Dominik Koepferi vastu sai Djokovic hoiatuse reketi lõhkumise eest. Djokovic võitis selle mängu 6:3, 4:6, 6:3.

That was a brilliant break back from Dominik Koepfer!

Racquet abuse warning for Djokovic.#RomeMasters1000 #ATPRoma #ItalianOpen pic.twitter.com/FAKXFBbqvT — Alihusen Kapasi (@AlihusenK) September 19, 2020

"Ma ütlen teile, et see polnud esimene ega viimane reket, mille ma oma karjääris lõhkunud olen. Olen seda ka varem teinud," vahendab Yahoo Sports Djokovici kommentaari. "Ilmselt teen seda veelgi. Ma ei taha seda teha, aga kui see juhtub, siis see juhtub. Ma lasen sedasi vahel oma viha välja. See pole kindlasti parim sõnum, eriti noortele tennisemängijatele, kellele ma eeskujuks olen."

"Ma ei julgusta seda tegema, päris kindlasti mitte. Aga vaadake, me oleme kõik inimesed. Anname kõik endast parima. On olnud perioode ja aegu, kui ma seda ei tee ning perioode, kui teen. Elu on ettearvamatu. Ma töötan oma mentaalse ja emotsionaalse tervise kallal samamoodi nagu oma füüsilise tervise kallal. See on alati olnud mu treeningu ja ettevalmistuse osa - arendada tugevat iseloomu ja saada endast aru erinevatel tasemetel, selline holistiline lähenemine elule."

"See olen lihtsalt mina. Loomulikult ei ole ma täiuslik, aga ma annan endast parima," lisas ta.

Schwartzman mängib täna oma elu esimeses Masters 1000 sarja turniiri finaalis. Kui ta võidab, murrab ta karjääris esimest korda maailma edetabelis esikümnesse. Kui kaotab, siis teeb sedasama Shapovalov.

Djokovic on võitnud 35 Masters 1000 kategooria turniiri, jagades seda rekordit Rafael Nadaliga. Finaalis on Djokovic sel tasemel mänginud varem 51 korda.