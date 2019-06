VIDEO | Raismaga koos Wimbledoni võitnud Stefanos Tsitsipas kaotas French Openi 1/8-finaalis ulmelise maratonlahingu

Wawrinka võitis koguni viis tundi ja 11 minutit kestnud kohtumise 7:6 (6), 5:7, 6:4, 3:6, 8:6. Serviässasid sai Wawrinka kirja 16, 2016. aastal Kenneth Raismaga Wimbledonis juunioride paarismängu tšempioniks kroonitud Tsitsipas kolm. Topeltvigu tegi 20-aastane kreeklane kuus šveitlase kolme vastu.

Tsitsipas toodi mängult praktiliselt otse pressikonverentsile. Ajakirjanikele vaatas otsa põlenud näoga ja energiast täiesti tühi noormees, kes tunnistas, et taolise maratoni kaotamine on kõige hullem asi, mis ühe mängijaga võib juhtuda, kuid samas ei poolda ta ka meesüksikmängu lühendamist "parem kolmest setist" süsteemile.

Küsimus pressikonverentsilt: "See oli üks selliseid matše, kus fännina on raske öelda, kumb peaks olema võitja või koataja. Sa jätsid tõesti kõik väljakule. Kas sa usud, et see viimane pall, mis mängu lõpetas, oli sees? Ja kas sa usud, et suurtel slämmidel peaks ka liivaväljakul kotkasilma süsteem olema?

Tsitsipas: "Jah, jah, see oli sees. Ja jah, peaks olema küll. See oleks õiglasem."

Ilmselgelt oled sa praegu kurnatud. Kas sa võiksid meile rääkida, kuidas sa end tunned?

"Ma olen läbi. Ma pole kunagi elus veel midagi sellist kogenud. Keegi teist ei tahaks olla praegu minu asemel. Olen väga pettunud. Ma pole ammu pärast mängu nutnud. Seda polnud emotsionaalselt lihtne taluda. Üritan sellest õppida nii palju, kui saan."