VIDEO | Osaka langes, Halepil on võimalus tõusta maailma esinumbriks

Kahel järjestikusel Suure slämmi turniiril võidutsenud jaapanlanna kaotas kaheksa parema hulgas Šveitsi esindajale Belinda Bencicile (WTA 18.) 6:3, 2:6, 5:7.

Osaka allajäämine võib tähendada ka maailma esinumbri vahetumist. Rumeenlanna Simona Halep tõuseb turniirivõidu korral kangest konkurendist mööda. Veerandfinaalis oli Halep võidukas, alistades austraallanna Ashleigh Barty 7:5, 7:5.

Poolfinaalis tuleb Halepile vastu just Bencic, kes järgmisel nädalal tõuseb maailma edetabelis mööda Anett Kontaveidist.

