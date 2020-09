VIDEO | Novak Djokovic tegi järjekordse triumfiga ajalugu ning kerkis Rafael Nadalist mööda

Mängu alustas paremini Schwartzman, kes murdis kahel korral serblase pallingu ning pääses 3:0 ette. Sellele suutis aga Djokovic omakorda kahe servimurdega vastata ning seisu 3:3 peale viigistada. Djokovic juhtis avasetti 6:5, kui tal õnnestus kolmandatki korda argentiinlase servigeim võita ning koos sellega kogu esimene sett 7:5.

Ka teist setti alustas Schwartzman murdega, kuid kohe järgmises geimis viigistas maailma esinumber seisu. Teine sett möödus viigiseisul kuni 3:3-ni. Seejärel võitis Djokovic kolm geimi järjest ning Rooma turniiri võit oligi tõsiasi.

Finaal kestis kokku üks tund ja 54 minutit.

"Ma ei usu, et mängisin läbi nädala oma parimat tennist, kuid arvan, et leidsin selle taseme üles just siis, kui seda kõige rohkem vajasin. Olen sellega väga rahul ja uhke," rääkis Djokovic võidu järel.

Ühtlasi tegi serblane ajalugu, kui ta võitis karjääri 36. Masters 1000 kategooria turniiri. Seni jagas ta 35 võiduga esikohta Rafael Nadaliga.

