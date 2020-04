VIDEO | Nick Kyrgios pühendas tätoveeringu varalahkunud Kobe Bryantile

Lisaks Bryantile kaunistab mehe kätt ka pilt Lebron Jamesist ning veel on ta oma käele tätoveerinud Michael Jordani brändi Nike'i Air Jordani tossud.

"Kui nägin pilti (Kobe'st), siis mõistsin, et see on just õige," rääkis Kyrgios. "Tahtsin tätoveerida midagi Bryantist pärast kõike, mis on juhtunud."

Tennisist on varemgi Bryantit avalikult mälestanud, kui sammus 27. jaanuaril ehk päev pärast traagilist õnnetust Australian Openi neljanda ringi mänguks Rafael Nadaliga Melbourne Parki peaareenile Bryanti särgis number 8. "Ma nutsin kogu päeva vältel. Olen korvpalli vaadanud iga päev ning see on oluline osa minu elust. Ma ei suuda kunagi teha seda, mida Kobe, kuid mu elus võib ette tulla periood, kus ma seda proovin."