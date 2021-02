VIDEO | Nick Kyrgios keeldus pukikohtuniku otsuse peale edasi mängimast

Intsident juhtus kolmapäeval Kyrgiose teise ringi ehk 1/16-finaali matši ajal kaasmaalase Harry Bourchieri vastu teise seti 5:5 viigiseisul. Avaseti oli Kyrgios 6:2 võitnud.

"Ma nägin kella. Seal oli "kolm", "kaks", "üks" ning "ühe" peal hakkasin ma servima, ning tema ütleb "time violation", aga ma servisin, see on mu serviliigutus! Ma ei põrgatanud palli, ma servisin, õigus? See on naeruväärne. Öelge mulle, miks... Sest tennis ei käi tema ümber, ta on siin lihtsalt täienduseks selleks, et tagada, et kogu s*tt läheks sujuvalt. Seega miks ta peab seda tegema?" küsis Kyrgios kohtunike ülevaatajalt, endiselt teenekalt pukikohtunikult Cedric Mourierilt.

"Ma servisin. Ning teate, ma pean käima nüüd edasi-tagasi oma rätiku järel, aga ma käitusin reeglite järgi. Ma servisin!"

Mourier üritas Kyrgiosele midagi selgitada, kuid austraallane segas vahele ja jätkas: "Jah, mind ei huvita, kuid miks ta nii teeb?"

Lõpuks käskis Mourier Kyrgiosel väljakule tagasi minna, kuid austraallane ei olnud seda nõus enne tegema, kui ülevaataja kinnitab, et ta korraldatud stseeni eest trahvi ei saa. "Ei. Ma jään siia ja vaatan," kinnitas Mourier.

Kyrgios naasis väljakule ja võitis lõpuks teise seti kiires lõppmängus 9:7.

Tänases kolmanda ringi mängus kaotas ta horvaat Borna Coricile (ATP 25.) 3:6, 4:6, maadeldes tülika põlvevaluga.

Ka täna kaotas ta mitmel korral enesevalitsuse, kaebles väljakutingimuste üle (Melbourne'is on täna möllanud tormituuled) ning sai pukikohtunikult mitmeid hoiatusi.