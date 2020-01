Olles servikella nulli tiksumise eest hoiatada saanud, tegi Kyrgios järgi servimisel alati juukseid ja pükse sättivat Rafael Nadali, tahtes sellega öelda, et hispaanlasele on tihtipeale lubatud natuke rohkem kui teistele. Eelmisel aastal tõestas ta lausa videote võrdlemisega ära, et Nadalile pannakse servikell tunduvalt hiljem tööle.

Kyrgios (ATP 26.) võitis matši prantslase Gilles Simoni (ATP 61.) vastu 6:2, 6:4, 4:6, 7:5 ning kohtub kolmandas ringis venelase Karen Hatšanoviga (ATP 17.).

