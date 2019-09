VIDEO | Nadali täiesti pöörane äralöök pani US Openi publiku rõkkama

Kaks tundi ja 52 minutit kestnud lahingut jäävad ilmestama hispaanlase 38 äralööki Cilici 33 vastu. Senise turniiri vingeima äralöögiga sai ta hakkama eelviimast punkti võites. Publik reageeris sellele seisvate ovatsioonidega, mistõttu ei saanud Nadal kohe järgmist palligi mängu panna. Oma soojalt VIP-toolilt tõusis, rusikas püsti, jalgadele ka golfilegend Tiger Woods.

Vaata videot!

"Seda on lihtne seletada, aga keeruline teha," ütles Nadal mängujärgses intervjuus pealtvaatajate ees. "Ma jälgisin lihtsalt palli, see oli hea võrgulöök. Jooksin kiiresti ja nägin viimasel hetkel väikest ruumi. See oli ainus viis, kuidas seda punkti võita. Loomulikult vajad sa ka veidi õnne."

Homses veerandfinaalis on Nadali vastaseks argentiinlane Diego Schwartzman (ATP 21.), kes alistas neljandas ringis kuuenda asetusega sakslase Alexander Zverevi 3:6, 6:2, 6:4, 6:3.

Teises eileõhtuse programmi kahekasandikfinaalis alistas prantslane Gael Monfils (ATP 13.) kindlalt 6:1, 6:2, 6:2 hispaanlase Pablo Andujar-Alba (ATP 70.). Tema veerandfinaali vastaseks on 24. asetusega itaallane Matteo Berrettini.