VIDEO | Michel Lehtmets: Nadal oli Federerist igas elemendis üle, rutiinne võit

"Ühepoolseks kujunes matš sellepärast, et Nadal on lihtsalt liival Federerist parem ning on seda olnud läbi aegade. Minu jaoks olnuks üllatus, kui Federer oleks seti kätte saanud - nii väga kaugel see ei olnudki. Nadal oli šveitslasest igas elemendis üle. Täiesti rutiinne võit," kommenteeris ta Nadali 6:3, 6:4, 6:2 ülekaalu.

Lehtmets märkis, et mõnel pool üles köetud lootused eepilise viiesetilise lahingu suhtes olid juba eos alusetud: "Ei tea, kes nii lootis. Kihlveokontorite arvates oli kõige reaalsem tulemus 3:0 Nadalile. Muidugi oleks lootnud põnevamat kohtumist, aga midagi pole teha."

Nadali kasuks rääkisid ka tuulised ilmaolud. Mängu alguses tibutanud vihm tundus paremini sobivat Federerile, kuid kauaks seda vihma ei jätkunud. "Nadalile sobib palav ilm ja kõva väljak, kus pall kõrgele põrkab. Sellist ilma küll ei olnud, aga tema kasuks mängis tuul. Ta suutis nendes oludes oluliselt paremat jalgade tööd näidata kui Federer," märkis Lehtmets.



Terve tänase päeva - nii naiste poolfinaalides kui ka Federer-Nadal heitluse alguses - on televaatajate silma riivanud pooltühjad tribüünid. "Väga piinlik tõesti," arvas ka Lehtmets. "Ilmselt mängib siin rolli kolmapäevane vihmapäev, mis ajakava segi paiskas. Ideaalis võinuks see mäng hiljem alata. Oleks teadnud, et nii vähe rahvast on, oleksin ka ise juba pileti ostnud."