VIDEO | Maria lõpetas Miami Openil tiitlikaitsja Stephensi teekonna

Elu ühe suurima võidu teenis 31-aastane Saksamaad esindav Tatjana Maria (WTA 62.), kes oli kolmandas ringis Stephensist üle numbritega 6:3, 6:2.

Mariale oli see karjääri kolmas võit maailma esikümne mängija üle, viimase sellise sai ta eelmisel aastal Wimbledonis ukrainlannat Elina Svitolinat võites. Kolmanda skalbi võttis ta 2015. aastal Miamis, alistades toona seitsmendal kohal asunud kanadalanna Eugenie Bouchardi 6:0, 7:6 (4).

Maria ja Stephens olid vastamisi ka eelmisel aastal Cincinnatis, kus täpselt sama skooriga võidu sai ameeriklanna.

Seekord said 2017. aasta US Openi tšempionile Stephensile saatuslikuks 37 lihtviga. Maria esimese servi õnnestumise protsent oli vaid 42, esimeselt servilt mängitud punktidesrt võitis ta 68%. Stephensi servi murdis sakslanna viiel korral.



Matšpalle läks tal vaja neli. Seejuures arvas ta end viimases geimis enneaegselt võitja olevat, kui tema eeskäelöök auti hõigati. Joonekohtuniku õiget otsust kinnitas ka kotkasilm.

"See oli kohutav, sest ma arvasin, et see on läbi, kuigi tegelikult polnud. Ütlesin endale: "Olgu, sellel pole tähtsust, alusta uuesti algusest."," vahendab WTA koduleht Maria sõnu.

Neljandas ringis kohtub Maria tšehhitari Marketa Voundrousovaga (WTA 59.), kes pühapäeval sai jagu 16. asetusega värskest Doha turniiri võitjast, belglannast Elise Mertensist.

Miami Openi turniiritabel