VIDEO | Maailma esireketit pilanud Nick Kyrgios: ärge võtke mu nalju tõsiselt

Djokovic tähistab oma võite kätega rinnalt publiku suunas osutades, justkui näidates, et tema süda kuulub fännidele tribüünil. Sama tegi Kyrgios täna väljakule astudes, enne kui matš üldse alanudki oli. Varasemalt on Kyrgios selle liigutuse oma kommentaarides tituleerinud piinlikuks, vahendab Ubitennis.net.

Ühtlasi viskas Kyrgios taolise liigutusega nalja selle üle, et Australian Openil praegu publikut ei ole, sest Victoria osariigis kehtib kuni kolmapäevani eriolukord.

VAATA VIDEOT SIIT!

"Tunnen lihtsalt armastust ja üritan head tähistust propageerida. Kõik armastavad seda tähistust," ütles Kyrgios hiljem pressikonverentsil.

"See on nagunii vaid tögamine. Kui me Kokkinakisega [Twitteris] säutsume või mingeid asju teeme, siis see on vaid lõbu pärast, te ei saa kõike liiga tõsiselt võtta."

Kyrgios pole kunagi varem Djokoviciga vastamisi läinud, kuid on alati olnud tema suur kriitik. Alles mõned nädalad tagasi kutsus ta Twitteris Djokovici "ohmakaks" (inglise keeles "tool").

Serblane oli teinud Austraalia tenniseturniiride korraldajatele ettepaneku, et karantiinis viibivatele mängijatele toodaks hotellitubadesse spordi- ja treeninguvarustus, neile pakutaks korralikku täisväärtuslikku toitu, nad saaksid oma treeneritega kohtuda ja tenniseväljakutel treenida.

Samuti kritiseeris Kyrgios eelmisel suvel häälekalt Djokovici otsust korraldada kodumaal staarmängijate osavõtud näidisturniir, kus mitmed mängijad ja nende kaaslased koroonaviirusesse haigestusid. Kyrgios ütles toona, et Djokovicil puuduvad "liidriomadused ja tagasihoidlikkus".

Austraalia lahtiste üksikmängu kolmandas ringis Dominic Thiemile kaotanud Kyrgios langes täna ka paarismängus, kui jäi koos Kokkinakisega kaheksandikfinaalis alla neljandat asetust omanud Hollandi - Poola duole Wesley Koolhof - Lukasz Kubot 3:6, 4:6.