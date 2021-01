VIDEO | Maailma 13. meestennisisti appikarje: meid hoitakse wifiga vanglas

72 tennisisti on Melbourne'is sunnitud 14 päeva pärast riiki sisenemist ainult hotellitoas istuma, sest nad viibisid ühes lennukis positiivse koroonaproovi andnud inimesega. Kui teised mängijad tohivad viieks tunniks päevas toast väljas käia, et väljakul trenni teha ja kohvikus süüa, siis viirusekandjate lähikontaktsed peavad leppima tubaste treeningutega.

Erinevad maailma tippmängijad kurdavad Australian Openi tenniseturniiri pakutud hotelli kvaliteedi ja isolatsioonitingimuste üle. Toad olevat väiksed ja toit erakordselt halb.

"Nagu istuks vanglas. See on sama asi, see on sama asi koos wifiga," ütles Bautista Agut. "Nendel inimestel pole tennisest, treeningväljakutest või üldse mitte millestki aimu. See on täielik katastroof."

"Asi pole Austraalia tenniseliidus, selle taga on valitsuse inimesed," lisas hispaanlane. "Sa saad toas tööd teha, aga see pole sama. Tunnen end väga, väga kitsalt ega kujuta ette, et peaksin niimoodi kaks nädalat olema. See on väga, väga raske. Pean mentaalselt palju tööd tegema ning olema kannatlik."

Loe lisaks: Australian Openi "mull" jätkab keemist: Osaka postitus ajas tennisistid marru, Azarenka kutsus kolleege üles olukorraga leppima