VIDEO | Maailma 11. reket läbi pisarate: tahaksin, et see õudusunenägu lõppeks

Monfils kaotas soomlasele 6:3, 4:6, 5:7, 6:3, 3:6 ning püsib alates koroonakriisi puhkemisest jätkuvalt võiduta. Prantslane on avaringis välja kukkunud juba kuuel turniiril, sealhulgas ka mullusel French Openil.

"Püüan üles leida oma enesekindlust, mida lihtsalt pole. Ma tahan võita ja annan endast parima, et uuesti võita. Treenin ja püüan uskuda sellesse, mida treeningutel teen, aga see pole lihtne," sõnas väga pettunud Monfils pressikonverentsil.

"See on lihtsalt väga raske ja mul ei lähe hästi. Ma ei suuda servida, ma teen vigu ... ma ei tunne end õigesti. Ma tean, et olen kaotanud palju ja see teeb mulle haiget. Tahaksin sellest ärgata ja öelda endale, et see õudusunenägu on möödas, kuid ma ei tea, millal see lõppeb," lisas prantslane väriseva häälega.

Kui ta oli end kogunud, lisas ta: "Ütlen oma emalt lihtsa fraasi. Ta ütles mulle: "Jätka treenimist ja see tuleb tagasi". See on ainus asi."

Seejärel lõpetati pressikonverents ning prantslane lahkus pisarsilmi.