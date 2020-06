VIDEO | Kyrgios avaldas emotsionaalse video, kus ta mõistis hukka Djokovici turniiril osalenud ja nüüd hiljuti peol käinud tennisisti

Austraalia tennisestaar pidas oma videos silmas sakslase Alexander Zverevi isolatsiooni ajal peole minemist. Meediasse lekkinud videodest on näha, kuidas koroonakoldeks kujunenud Aadria turniiril mänginud Zverev pidutseb ühel peol.

Videod, kus Zverev pidutses, said osaliseks suurele kriitikale. Kyrgios oli kritiseerijate hulgast kuulsaim. Mees ei jätnud oma videopöördumises sakslasele midagi ütlemata. “Ma ärkan üles ja näen jälle, kuidas maailmas käitutakse valesti. Kuigi miski neist ei jäänud nii silma kui jälle Alexander Zverev. Jälle, mees, kui isekas saab olla?” rääkis Kyrgios oma videos.

“Sul on julgust avaldada postitus, mille sa lasid oma kaaslastel avaldada, et sa püsid kaks nädala isolatsioonis ning vabandad avalikkuse ees, et seadsid inimesed ohtu. Ole siis ka piisavalt julge ja püsi need 14 päeva kodus. Issand jumal,” rääkis austraallane emotsionaalselt.

“Ole oma tüdruksõbraga need kuradi 14 päeva. Issand, mees. See ajab mind nii närvi. See tennisemaailm ajab mind nii hulluks. Kui isekaks te kõik veel minna saate?” rääkis mees.

