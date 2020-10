VIDEO | Kolmekordne slämmivõitja Wawrinka kaotas viiesetilises lahingus maailma 239. reketile

Neist viimane alistas eile viiesetilises trilleris 2:6, 6:3, 6:4, 4:6, 6:0 kolmekordse suure slämmi tiitlivõitja Stan Wawrinka (ATP 17.). Prantslasest vabapääsme omanik puhkes suurest õnnest pingi peal nutma.

Le 🇫🇷 Hugo Gaston, 239e joueur mondial, vient juste de sortir le match de sa carrière ! Il élimine Stan Wawrinka en 5 sets 2-6 6-3 6-3 4-6 6-0.#RolandGarros pic.twitter.com/VyXvNOf8TZ — Roland-Garros (@rolandgarros) October 2, 2020

"Raske on kirjeldada, mida see mulle tähendab. See on fantastiline. See oli suurepärane matš. Olen täna väga õnnelik," ütles Gaston pressikonverentsil. "Mängida Pariisis on minu jaoks imeline. Üritan sellest nautida igat minutit."

Enne seda nädalat polnud Gaston võitnud ATP tuuril ühtegi kohtumist. Nüüd tuleb tal 16 parema seas vastu astuda värskele US Openi võitjale Dominik Thiemile (ATP 3.).

2018. aasta Australian Openi noorteturniiri võitja Korda alistas kolmandas ringis 6:4, 6:3, 6:1 hispaanlase Pedro Martinez Portero (ATP 105.) ning kohtub homme Rafael Nadaliga (ATP 2.).