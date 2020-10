VIDEO | Kodupubliku ees ameeriklasele kaotanud Daniil Medvedev lõhkus pärast kätlemist reketi

Reillyle oli see karjääri kuues võit maailma esikümne mängija üle, sama palju on ta neid mänge ka kaotanud. Võit tuli sellest hoolimata, et Medvedev korjas 12 punkti rohkem kui Opelka ja kaotas oma servil vaid neli punkti. Neljast murdepallist realiseeris Opelka kaks. Otsustavas setis päästis Opelka ise neli murdepalli. Oma esimese murde vormistas Opelka selles setis matšpallil eeskäe äralöögiga.

Opelka läheb kaheksa parema seas vastamisi horvaat Borna Coriciga (ATP 27.), kes alistas 6:3, 7:5 venelasest vabapääsme omaniku Roman Safiullini (ATP 199.) 6:3, 7:5.

Raske mängu jättis selja taha ka neljanda asetusega Karen Hatšanov (ATP 17.), kes alistas kaasmaalase Aslan Karantsevi (ATP 117.) 4:6, 7:5, 6:3. Veerandfinaalis kohtub Hatšanov kanadalase Milos Raoniciga (ATP 21.), kes alistas 6:3, 6:2 kasahhi Alexander Bubliki (ATP 52.).

Maailma kümnes reket Andrei Rublev sai kaheksandikfinaalis 4:6, 6:4, 7:5 võidu prantslase Ugo Humberti (ATP 38.) üle. Kanada tennisist Denis Shapovalov oli 6:1, 6:4 üle valgevenelasest Ilja Ivaškast (ATP 141.).