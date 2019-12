VIDEO | Kihlveopettus või lihtsalt osaluseksperiment? Kogu maailma naerualuseks sattunud tennisist kaotas ITF-i turniiril punktigi võitmata

Tailase Krittin Koaykuli ja ukrainlase Artjom Bahmeti kohtumine on Twitteris irvhammaste poolt tituleeritud "kuldseks matšiks" ning seda erakordset sündmust on kajastatud maailma suurimates ajalehtedes, sealhulgas Daily Telegraphis ja Sports Illustratedis.

Matš polnudki niivõrd erakordne mitte skoori mõttes, vaid mängupildi poolest, sest ukrainlane nägi välja, nagu saaks ta vastaselt alles elu esimese tennisetunni.

Levivad lausa teooriad, et tegemist on Venemaa kihlveomaffia poolt korraldatud matšiga. ITF-i turniiridest tehakse internetis otseülekandeid ning nendele saab panustada pea kõigis maailma ennustusportaalides.

Tennisefoorumitesse on postitatud kuvatõmmiseid, mis näitavad, et panustajad on Bahmeti kaotuse pealt teeninud ligi 2400 dollarit ning väidetakse, et tema reisi Katari maksid kinni kaks inimest. Veel väidetakse, et Bahmet ja tema kaasosaline plaanivad Katari kauemaks jääda ja veel mõnel turniiril osaledes ja panustades pisut raha teenida.