VIDEO | Katusedraama French Openil: Djokovic mängis kuivas, kolumblasele kallas vihma kraesse

Prantsusmaa lahtistel tennisemeistrivõistlustel nähti eile kolmandas ringis veidrat vaatepilti. Kuigi vihma tibutas, ei tihanud korraldajad enne mängu algust Philippe Chatrieri nimelise peaväljaku katust sulgeda, kuigi väljak muutus iga hetkega libedamaks ja ohtlikumaks.

Ühel hetkel, kui tema vastane Daniel Elahi Galan Colombiast libastus, sai Djokovicil villand. Katust hakati küll aeglaselt sulgema, kuid mängu pooleli ei jäetud. Nii tekkis olukord, kus Djokovic sai mängida kuivas, aga tema vastane pidi taluma vihmaseid olusid.

Serblane keeldus edasi mängimast, kuni katus suletud pole. Ta haaras isegi harja, et vastasmängija väljakut puhastada. Lõpuks pühkis ta maailma 153. numbri muidugi teelt tulemusega 6:0, 6:3, 6:2.





"Rääkisin enne matši ülevaatajaga. Kui ma nägin, milline taevas on ja et esimesed piisad tulid alla juba meie väljakule astudes, küsisin: "Miks me seda kohe alguses ei sulge ja siis tervet matši ära ei mängi? Pukikohtunik ja ülevaataja arvasid, et olud on mängitavad," vahendab Djokovici sõnu The Sun.

"Ma saan aru, kui sul ei olegi katust. Aga see on ju täpselt see põhjus, miks sa katuse ehitad - seega miks mitte seda kasutada? Me kaotasime päris palju aega, mis mõjutas meie mängu. Oli vale katust kohe alguses mitte sulgeda."

Eurospordi kommentaator ja Briti tenniselegend Tim Henman oli Djokoviciga sama meelt. "Selleks poleks Djokovici vaja, et pukikohtunik aru saaks, millal on väljak nii libe, et see võib ohtlikuks osutuda. Nad jätsid selle kindlasti liiga hilja pooleli. See polnud tennise ega turniiri seisukohast hea vaatepilt."