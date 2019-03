VIDEO | Kas tõesõna geniaalne taktika? Ja me hakkamegi seda tennise maailma tippude esituses nägema?

Kyrgios on "algaja servi" korra varemgi kasutanud, tänavu Rafael Nadali vastu Acapulco turniiril, aga nüüd Miamis läks ta sama taktika peale mitmel korral. Vastane Dušan Lajovic seda servi vastu võtma ei hakanud ja Kyrgios teenis seeläbi paar lihtsat punkti.

Paljud Kyrgiost sellise taktika eest kiruvad ja laidavad, kuid leidub ka kiitjaid. Näiteks Andy Murray ema, Suurbritannia Fed Cupi naiskonna endine kapten Judy Murray säutsus twitteris: "Võistlustennise mõte on halvata vastase mängu, lüües palli erineva kiirusega, vindiga, sügavuse ja kõrgusega. Sama kehtib ka servi kohta. Kyrgios on geenius. Olen üllatunud, et rohkem mängijad sama võtet ei kasuta."

Austraallane sammus kindla 6:1, 6:1 võiduga Miamis neljandasse ringi, kus tema vastaseks on Borna Coric.