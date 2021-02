VIDEO | Jürgen Zopp Australian Openi poolfinaali pääsenud endisest treeningkaaslasest: väga kihvt lugu!

Aasta tagasi veel ATP edetabelis 261. kohal asuv Karatsev hakkas endale tõsisemalt nime tegema alles pärast koroonapausi, mis oli tennisemaailmas pikalt valitsenud, võites järjest kolm ATP Challengeri turniiri.

Karatsev on viies meesmängija avatud ajastul, kes kvalifikatsioonist slämmiturniiri alustades nelja parema hulka on jõudnud. Küll aga on ta esimene, kes seda teinud oma suure slämmi põhitabeli debüüdil!

Täna seljavigastusega võidelnud bulgaarlast Grigor Dimitrovit võitnud Karatsevil on ka Eestiga suur seos. Nimelt treenis ta eelmise kümnendi keskel koos Jürgen Zopiga Hispaanias Alberto Lopezi juhendamisel. 2016. aastal osalesid nad Shanghai turniiril koos ka paarismängus, pidades seal kaks matši.

"Alustasin 2015. aastal Hispaanias treenimist koos rumeenlase Marius Copiliga. Kui tema lõpetas, siis olin seal paar kuud üksi, kuniks Aslan minu ja Albertoga liitus," rääkis Zopp, kes Karatseviga veel tänapäevalgi ühendust hoiab ja teda ka Australian Openi ajal korduvalt õnnitlenud on.

"Suhtumine on tal alati olnud väga tõsine. Ta on pigem olnud tagasihoidlik. Väga ei lõõbi ja väga tihti ei naerata," muigas Zopp. "Väga hea inimene. Hästi kihvt, mis temaga Austraalias toimub! See polnud üldse kaua aega tagasi, kui ta kuskil Egiptuses Futures-turniiridel mängis. Ta on hea näide sellest, mis võib juhtuda, kui kogu aeg edasi pingutada ja mitte alla anda."

"Löögid ja kõik see pool on tal alati hea olnud, aga sellist asja ei osanud küll ette näha, et ta kvalifikatsioonist läbi tuleb ja poolfinaali jõuab. Olen alati uskunud, et ta võiks olla kindel TOP 100 mängija, aga isegi selleks peab päris palju asju kokku langema. Challengeride tasemel on väga raske ennustada, kes sinna pidama jääb või kes TOP 50-sse jõuab. Kõik seal löövad palli hästi," lisas Zopp.

