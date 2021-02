VIDEO | Itaalia tenniseässad läksid pingelise matši vahel tuliselt vaidlema. "Kuni praeguse hetkeni austasin sind."

Caruso võitis avaseti 6:4, Fognini aga järgmise 6:2. Caruso läks matši taas juhtima, võites kolmanda seti 6:2. Neljas sett kuulus jällegi Fogninile 6:3. Tõeliseks trilleriks kujunes otsustav sett, kus võitja selgitamiseks läks vaja kiiret lõppmängu. Fognini suutis kiires lõppmängus panna paremuse maksma numbritega 14:12.

Viimane sett kestis koguni tund ja 17 minutit. Kogu matši kestvuseks märgiti kolm tundi ja 47 minutit.

Kohtumise järel läksid kaks itaallast omavahel aga tuliselt vaidlema. Lõpuks pidi kaasmaalaste vahele sekkuma kohtunik, et olukord rahuneks. Vaata intsidenti siit.

Väidetavalt häiris Fogninit, et Caruso teenis matši ajal mitu punkti kobina peale. Eurosport on toonud tõlke Fognini ja Caruso omavahelisest vestlusest:

Fognini: "Sul on kuradi palju vedanud. Sa peaksid vabandama. Kuni praeguse hetkeni ma austasin sind."

Caruso: "Millest sa räägid?"

Fognini: "Sa võitsid neli identset punkti kobina peale."

Caruso: "Millest sa räägid?"

Fognini: "Kas ma ei või öelda, et sul on kuradi vedanud?"

Caruso: "Ma ei julgenud mängu ajal midagi öelda."

Fognini: "Ma ütlesin, sest sa ise väitsid seda."

Caruso: "Ma ei julgenud matši ajal midagi öelda, aitab nüüd sellest."

Fognini: "Kas ma ei või öelda, et sul on kuradi vedanud? Milles probleem on?"

Caruso: "Sa võid öelda, mida tahad."

Fognini: "Ma ütlesin, et sul on kuradi vedanud. Kui ma eksin, siis eksin, aga ära ründa mind."

Caruso: "Ma ei rünnanud sind. Sa ei pea niimoodi käituma, sest ma ei öelnud sulle sõnagi. Ma ei oodanud sellist käitumist sinult."

Faruso: "Mida sa ootasid? Ma ütlesin, et sul vedanud, aga sulle see ei meeldinud. Mida ma peaksin ütlema?"

Caruso: "Nii ei peaks käituma."

Fognini: "Miks? Milles on probleem?"

Fognini kohtub 32 parema seas maailma 23. reketi, austraallase Alex De Minauriga.