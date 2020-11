Venemaa tennisetäht tegi üllatava otsuse: mina enda võite ei tähista

Medvedev alistas finaalis austerlase Dominic Thiemi 4:6, 7:6 (2), 6:4. Venelane võttis võidu vastu külma rahuga, kui vaatas korraks enda tiiimi poole, kehitas õlgu ning läks Thiemi õnnitlema.

"Sellest saabki minu asi," vahendas BBC venelase sõnu. "Tennises olen ilmselt esimene. Jalgpallis olen küll näinud mängijaid, kes ei tähista võite. Võtsin selle otsuse vastu US Openi ajal, kui mul oli publikuga raskusi. Seega ma ei tähista enda võite. See on minu asi ning mulle see meeldib."

BBC kirjutab, et Medvedev viitab 2019. aasta US Openile, kui kohalik publik ta esimestes ringides halva käitumise tõttu välja vilistas. Venelane jõudis toona aga finaali välja (kaotas lõpuks viies setis Rafael Nadalile - toim), mille ajaks oli ta juba rahva südame võitnud.

Medvedev tegi Londonis ajalugu, kui temast sai esimene mängija, kes aastalõputurniiril kogu maailma esikolmiku alistanud. Alagrupiturniiril võitis ta Novak Djokovici (ATP 1.) ja poolfinaalis Nadali (ATP 2.). "Minu mängutase, eriti viimases kahes matšis, oli uskumatu. Dominici alistamine pärast seda, kuidas ta mängis, on ilmselt minu elu parim võit," sõnas Medvedev.